З життя пішов актор, який зіграв у серіалах "Слід" і "Громови"

Як пише Politeka.net, у суботу, 13 лютого несподівано зупинилося серце всіма улюбленого російського актора Олега Валкмана, який зіграв безліч ролей в театрі і кіно. Згідно з повідомленням rg.ru, померлому було всього 52 роки.

Світ кіно залишився без ще одного великого актора, на рахунку якого було майже 50 ролей в кіно і театрі. Олег Валкман пішов з життя, залишивши помітний слід в серцях шанувальників, які могли знати його за ролями у відомих серіалах "Громови", "Штрафбат" і "Слід".

Як повідомляє російським ЗМІ колега покійного Сергій Піоро, останнім часом актор скаржився на проблеми зі здоров'ям. Актор пережив напад, але після цього у нього спостерігалося невелике поліпшення стану. Але про проблему, яка спричинила зупинку серця, поки не повідомляється.

"Був напад, йому стало недобре. Але начебто потім все було нормально. Ну, у нього була невелика проблема, з чим пов'язана невідомо", - сказав Сергій Піоро.

Водночас представник актора також дала коментар з приводу смерті Олега Валкмана. За її словами після того, як у артиста підвищилася температура тіла, він потрапив до реанімаційного відділення. Але що саме сталося в лікарні, вона не сказала.

"У нього піднялася температура, йому стало погано. Ми викликали "швидку", якийсь час він лежав у реанімації. Сьогодні його не стало. Я не знаю, що там було", - сказала представник Олега Валкмана.

Крім того, про місце проведення прощальної церемонії поки теж не повідомляється.

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