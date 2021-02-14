Таня Брик, модель і переможниця "Супер топ-модель по-українськи", розповіла про свої очікування від Дня Святого Валентина у цьому році

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку дівчини у соцмережі.

Так, в акаунті Тані з'явилось нове яскраве фото, на якому вона позує у дуже оригінальному вбранні - напівпрозорій сукні в чорну сіточку, поверх якої надягнутий рожевий шовковий бра та корсет.

"Ну що... Я в очікуванні завтра бачити у всіх сторіс букетики та подаруночки. Хай живе 14 лютого "День закоханих". У кого які плани?" - поцікавилась дівчина у фоловерів.

У коментарях фоловери моделі розповіли їй про свої плани на 14 лютого, а також засипали її компліментами.

"Прекрасна", "Таню, чолку!", "Плакати і розуміти, що нікому не потрібна", "Яка ж ти чудова, стала для мене прикладом", "Святкувати свій День народження", "Ти дуже нереальна в цьому образі", "Працювати", "Буду вчитись", "Дивитись фільми під теплою ковдрою", "Яка ти гарна", "Тобі дуже личить цей стиль", - пишуть у коментарях.

Як відомо, Таня Брик регулярно ділиться з фоловерами своїми досягненнями. Зокрема, нещодавно вона розповіла про свої успіхи у спорті та дала поради щодо тренувань у спортзалі.

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