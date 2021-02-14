Таня Брик, модель и победительница "Супер топ-модель по-украински", рассказала о своих ожиданиях от Дня Святого Валентина в этом году

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу девушки в соцсети.

Так, в аккаунте Тани появилось новое яркое фото, на котором она позирует в очень оригинальном наряде - полупрозрачном платье в черную сеточку, поверх которого надеты розовый шелковый бра и корсет.

"Ну что... Я в ожидании завтра видеть у всех сторис букетики и подарочки. Да здравствует 14 февраля, "День влюбленных". У кого какие планы?" - поинтересовалась девушка у фолловеров.

В комментариях фолловеры модели рассказали ей о своих планах на 14 февраля, а также засыпали ее комплиментами.

"Прекрасная", "Таня, челка!", "Плакать и понимать, что никому не нужна", "Какая же ты прекрасная, стала для меня примером", "Праздновать свой День рождения", "Ты очень нереальная в этом образе", "Работать", "Буду учиться", "Смотреть фильмы под теплым одеялом", "Какая ты красивая", "Тебе очень идет этот стиль", - пишут в комментариях.

Как известно, Таня Брик регулярно делится с фолловерами своими достижениями. В частности, недавно она рассказала о своих успехах в спорте и дала советы по тренировкам в спортзале.

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