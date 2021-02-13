Українська співачка Тіна Кароль вразила гарячими кадрами верхи на незнайомцю

Новий кліп Тіни Кароль став справжньою бомбою для її шанувальників, які не очікували таких зухвалих робіт від своєї чуттєвої фаворитки. Але на офіційній фан-сторінці зірки в Instagram з'явилося нове продовження історії зі скандальною Тіною, пише Politeka.net.

На відео Тіна Кароль сидить на плечах бородатого чоловіка, який низько опустив голову, поки зухвала співачка сперлася на неї. Тіна співала свою нову пісню "Скандал", дивлячись в камеру поглядом жінки, яка точно не дасть себе в образу. Провокація читалася не тільки в очах зірки, про це говорив і її незвичайний наряд.

Тіна Кароль була одягнена в чорний комбінезон, який хоч і був покликаний приховати пружні форми співачки від ніг до самої шиї, але погано з цим справлявся. Зону декольте ледь могла заховати тонка напівпрозора "сіточка", а ще більшого акценту на грудях додавав відвертий шов посередині.

Величезний викат тільки підкреслював те, що зірка не намагалася приховати, а її гарячі імпульсивні рухи привертали всю увагу до самої апетитної частини її тіла.

Тіна Кароль звивалася і крутилася на плечах чоловіка, манірно повертала голову і чуттєво гладила свої стегна, поки він смиренно терпів владну співачку.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль офіц. фан-клуб (@_fantina)

Таке провокаційне відео не могло не залишитися без уваги шанувальників, які у своїх коментарях почали гаряче обговорювати побачене.

"Мужик залізобетонний... Я про нерви...", "Схожий на чоловіка Юлі", " чоловік-то щасливчик!", "Можна на його місце плиз", "Хороший привід знайти мужика", "Трохи перебір", "Гарно", "Бомба", - написали фоловери в соцмережі.

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