Популярная украинская певица Тина Кароль прекратила сдерживать эмоции и ошеломила клипом "Скандал"

Несколько дней назад Кароль призналась, что намерена отойти от привычного образа и презентует клип с кардинальным преображением. Она станет феминисткой, агрессивной и сильной женщиной. Сегодня состоялась презентация клипа и он сразу произвел настоящий фурор, ведь звезда и правда не стала сдерживать эмоции (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Вышедший сингл стал первым треком из будущего альбома исполнительницы. Главным содержанием песни "Скандал" Тина называет освобождение от собственных преград. Сама Тина заявила: она не боится критики, это ведь делает ее лучше и сильнее.

«Это феминистка, сильная, своенравная, танцевальная, немного агрессивная. Все потому, что девушка знает себе цену», - комментируя клип, сказала звезда.

В ролике видно, как дерзкая героиня Кароль «рушит» стены и даже бросает стулья в операторов. И хотя мужчины якобы пугаются, они продолжают снимать за стеклом все действо.

Песня написана Тиной Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым, большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов, что стало новым звучанием.

«Такой "Грустный репертуар" я готова слушать вечно 😍просто пушка 💯; круто ))) такой киберпанк 80х/2020х :))); Вот Вам и плакальщица. Ничего не имею против Поляковой, но Тина утерла нос и ей и всем остальным. Браво!; Зажигательная Тина, новое амплуа. Большой восторг ❤; Никогда в жизни не поверю, что Тине не 25 лет 😍 Невероятная!!!; У меня шок ... Это что-то нереальное! Тина ты невероятная ❤; И растяжка супер! 😊; Полякова, и как тебе такая "плакальщица страны"?».

До этого Кароль появилась перед камерами в довольно смелом и даже слегка откровенном наряде синего цвета с глубоким декольте и вырезами под бюстом. Синяя роза в руках и отттенок платья идеально гармонировали между собой.

Ее волосы были распущены и аккуратно уложены, причем макияж был почти незаметным. В подписи к ролику Тина Кароль сообщила, что премьера состоится 12 февраля.

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