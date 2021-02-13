Украинская певица Тина Кароль поразила горячими кадрами верхом на незнакомце

Новый клип Тины Кароль стал настоящей бомбой для ее поклонников, которые не ожидали таких дерзких работ от своей чувственной фаворитки. Но на официальной фан-странице звезды в Instagram появилось новое продолжение истории со скандальной Тиной, пишет Politeka.net.

На видео Тина Кароль сидит на плечах бородатого мужчины, который низко опустил голову, пока дерзкая певица облокотилась на нее. Тина пела свою слова своей новой песни "Скандал", глядя в камеру взглядом женщины, которая точно не даст себя в обиду. Провокация читалась не только в глазах звезды, об этом говорил и ее необычный наряд.

Тина Кароль была одета в черный комбинезон, который хоть и был призван скрыть упругие формы певицы от ног до самой шеи, но плохо с этим справлялся. Зону декольте едва могла спрятать тонкая полупрозрачная "сеточка", а еще большего акцента на груди добавлял откровенный шов посредине.

Огромный выкат только подчеркивал то, что звезда не пыталась скрыть, а ее горячие импульсивные движения привлекали все внимание к самой аппетитной части ее тела.

Тина Кароль извивалась и вертелась на плечах мужчины, манерно поворачивала голову и чувственно гладила свои бедра, пока он смиренно терпел властную певицу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Такое провокационное видео не могло не остаться без внимания поклонников, которые в своих комментариях принялись горячо обсуждать увиденное.

"Мужик железобетонный... Я о нервах...", "Похож на мужа Юли", "Мужчина-то счастливчик!", "Можно на его место плиз", "Хороший повод найти мужика", "Немного перебор", "Красиво", "Бомба",- написали фолловеры в соцсети.

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