Зачеплена за живе співачка Тіна Кароль з'явилася з Поляковою на одному публічному заході

Багато українських зірок вирішили відвідати модний захід, де виблискували новими образами і стильними нарядами. Заставилися перед камерами: Ірина Білик, Катя Осадча, Тіна Кароль, Ольга Полякова, Монатік і багато інших.

Зіркові гості відвідали допрем'єрний показ циркового шоу "Інші" яке відбулося в новому залі Палацу Україна.

Причому в мережі звернули увагу в основному на новоспечених суперниць-Кароль і Полякову, адже суперечка між ними так і не вщух, а зірки не прокоментували ніяк ситуацію, що склалася, таким чином коментатори припустили, що битва між ними триває. Правда, цього разу битва образів. Незважаючи на те, що раніше Тіна Кароль заявила: вона б хотіла простягнути руку дружби.

Цікаво, що це перший світський захід, який відвідали Оля Полякова і Тіна Кароль після незручної ситуації після третього ефіру шоу "Маска«, в якому Ольга назвала колегу» плакальницею на похоронах", зачепивши за живе її спогади про трагедію – Тіна втратила чоловіка через рак.

Як відомо, під час останнього випуску шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". Настя Каменських, яка є "детективом" шоу, посміялася над порівнянням. Ця хамська ремарка стала приводом для гучного скандалу в мережі.

Кілька днів тому Полякова спробувала вибачитися за свої слова і записала відео, в якому пояснила, що "плакальницею" назвала Тіну виключно через її "сумного репертуару", а не через трагедію, яка сталася в її житті. Однак користувачі Мережі давно ополчилися проти співачки.

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