Актриса Ксенія Мішина і головна героїня шоу "Холостячка" висловилася з приводу останньої критики на свою адресу
Після того, як зірка вирушила на відпочинок в Домінікану разом з сином і своїм коханим Олександром Еллертом, актриса отримує безліч коментарів про те, як повинна себе вести, Як розмовляти і як одягатися. Сама Мішина на їдкі слова не звертає уваги, адже шанувальників у неї в рази більше, ніж критиків.
Проте, Ксенія відзначила той факт, що багатьох турбує тема «переодягання» - раз на останніх фото зірка позує в одному і тому ж купальнику. Емоційно і в кумедній формі відповідаючи хейтерам, Мішина сказала:
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"Для особливо емоційних моїх прихильниць! Дівчатка, подивіться, який прекрасний у мене купальник. Які трусики, та з якою талією! А бретельки які ... А який загарчик у мене буде, м-м-м-м! Всім на заздрість. Дівчатка, ось це ось все, всі ці ганчірочки-взагалі не мають ніякого значення. Головне, яка ти людина всередині " » - прокоментував Ксенія.
Також зірка покрасувалася ідеальною і підтягнутою фігурі в модному купальнику і жартувала з приводу вдалого кадру з рукою обранця – Олександра Еллерта.
«На перший погляд може здатися, що на відпочинку я запустила свою праву ногу, але насправді це просто моя друга половинка», - написала Ксенія.
"Ваша пара прекрасна і діти оболденние..Ви приклад жінки; у Вас шикарне почуття гумору😂; де брали купальник, не підкажете?; Щастя в кожному кадрі; подобається такий стиль:); Ну тут вона здається вище мене, ці штучки Інстаграммние. прям пісня, бомба, ракета; ти що, тільки один купальник взяла з собою?",- написали користувачі.
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