Зірка показала кадри зі свого життя

Відома українська співачка Ірина Білик вирішила незвично привітати своїх шанувальників

Зірка нагадала фанатам про День Святого Валентина, порадувавши цікавими кадрами, пише Politeka.net.

Артистка оформила кадри в стилі фантиків "Love is...". Починається серія з кадру улюбленого сина, Табріза Ахмадова, з його маленькою "нареченою". Хлопчик обійняв дівчинку за плечі й обидва милувалися видами біля моря.

На інших фото зірка позувала з шанувальниками і з цуценям.

"А що для вас💗кохання? Вітаю вас💖з прекрасним святом! Я впевнена, що наша любов💞 взаємна! Нехай наші світлі почуття ніколи не закінчуються! З днем закоханих!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ",- написав один з шанувальників.

За півгодини пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів.

"Любов - це Ірина Білик 💕💞💞💓💗💖💘💘💝💝💖", "дітки, народжені у щасливій родині❤️", "Бог є любов", "❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ірина Білик і продюсер Аслан Ахмадов познайомилися, завдяки саме артистці.

Зірка розповіла, що вперше побачила майбутнього чоловіка по телевізору в програмі про актрису Людмилу Гурченко. Ірина зрозуміла, що ця людина повинна бути з нею. Відшукавши продюсера, зірка попрацювала з ним, а пізніше у них виникли почуття.

Пізніше у неї народився син, Табриз, від сурогатної матері. Через рік закохані одружилися.

Примітно, що це перший офіційно зареєстрований шлюб Білик.

Пара бачиться не так часто, як хотілося б, адже продюсер часто по роботі знаходиться за кордоном.

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