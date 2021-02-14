Известная украинская певица Ирина Билык решила необычно поздравить своих поклонников

Звезда напомнила фанатам о Дне Святого Валентина, порадовав интересными кадрами, пишет Politeka.net.

Артистка оформила кадры в стиле фантиков "Love is...". Начинается серия с кадра любимого сына, Табриза Ахмадова, с его маленькой "невестой". Мальчик приобнял девочку за плечи и оба любовались видами у моря.

На других фото звезда позировала с поклонниками и с щенком.

"А что для вас💗любовь? Поздравляю вас💖с прекрасным праздником! Я уверена, что наша любовь💞 взаимна! Пускай наши светлые чувства никогда не заканчиваются! С днем влюбленных!❤️❤️❤️", - написал один из поклонников.

За полчаса пост собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Любовь - это Ирина Билык 💕💞💞💓💗💖💘💘💝💝💖", "Детки, рожденные в счастливой семье❤️", "Бог есть Любовь", "❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ирина Билык и продюсер Аслан Ахмадов познакомились, благодаря именно артистке.

Звезда рассказала, что впервые увидела будущего супруга по телевизору в программе об актрисе Людмиле Гурченко. Ирина поняла, что этот человек должен быть с ней. Отыскав продюсера, звезда поработала с ним, а позже у них возникли чувства.

Позже у нее родился сын, Табриз, от суррогатной матери. Спустя год влюбленные поженились.

Примечательно, что это первый официально зарегистрированный брак Билык.

Пара видится не так часто, как хотелось бы, ведь продюсер часто по работе находится за границей.

Напомним, экс-муж Ирины Билык остался без трусов в общественном месте, испытав яркие эмоции: "Возбудился..."

Также Politeka писала, что Могилевская очаровала помолодевшей внешностью в стильном наряде, Билык не прошла мимо: "Мне понравился..."