Відома співачка Альбіна Джанабаєва, дружина Валерія Меладзе, показала свіжий образ
На фото Альбіна показала тільки своє обличчя. Красуня прикрилася червоним шарфом, як і нафарбувала губи в аналогічний колір. Джанабаєва залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в камеру, хвалячись розкішною зовнішністю. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"З Днем святого Валентина і добрий недільний ранок. Якщо ви закохані, ставте", - написала Альбіна.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Закохані в вас. Зі святом!", "Вау, шикарна яка"," тільки якщо в вас"," Вау, немає слів"," божественна краса"," любові вам, багато"," Богиня наша"," красуня яка"," Альбіна, з днем закоханих тебе"," а які очі"," зі святом вас, бажаю здоров'я і любові"," Любили один одного і без цього свята", " з днем святого Валентина!! Любові і нескінченного щастя!!!".
Ми писали, що відома співачка, дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва побешкетувала в ліжечку, поки її чоловік на роботі.
Альбіна вибрала ніжну рожеву піжаму з написами. На голові у жінки красувалася гулька. Вона відкрила маску для сну, показавши одне око. Джанабаєва вирішила побешкетувати прямо в ліжечку, грайливо висунувши язик і підморгнувши шанувальникам.
Нагадаємо, розпалена дружина Меладзе Джанабаєва в одному рушнику здалася після баньки
А ще Politeka повідомляла, що 41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе
Також Politeka писала, що Джанабаєва не витримала і показала, якою її бачить Меладзе вранці