Известная певица Альбина Джанабаева, жена Валерия Меладзе, показала свежий образ

На фото Альбина показала только свое лицо. Красотка прикрылась красным шарфом, как и накрасила губы в аналогичный цвет. Джанабаева оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в камеру, хвастаясь роскошной внешностью. Об этотм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.





"С Днем святого Валентина и доброе воскресное утро. Если вы влюблены, ставьте", - написала Альбина.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Влюблены в вас. С праздником!", "Вау, шикарная какая", "Только если в вас", "Вау, нет слов", "Божественная красота", "Любви вам, много", "Богиня наша", "Красавица какая", "Альбина, с днём влюблённых тебя", "А какие глаза", "С праздником вас, желаю здоровья и любви", "Любили друг друга и без этого праздника", "С днём святого Валентина!! Любви и бесконечного счастья!!!".

Мы писали, что известная певица, супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева пошалила в кроватке, пока ее муж на работе.

Альбина выбрала нежную розовую пижамку с надписями. На голове у женщины красовалась гулька. Она приоткрыла маску для сна, показав один глаз. Джанабаева решила пошалить прямо в кроватке, игриво высунув язык и подмигнув поклонникам.

Напомним, разгоряченная жена Меладзе Джанабаева в одном полотенце показалась после баньки

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