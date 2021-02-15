Українська співачка Настя Каменських показала з величезним букетом і кульками, як веселиться поруч з чоловіком на День Святого Валентина

Зіркова пара Потапа і Насті Каменських звикла бути в центрі уваги. Лише після весілля вони припинили приховувати свої стосунки і почали ділитися особистим. Причому грандіозне торжество вразило як фанатів, так і шанувальників.

Цього разу артисти зворушливо привітали один одного і шанувальників зі святом Дня Святого Валентина. Пара позувала вдома в простому і яскравому одязі-звичайних спортивних костюмах. Причому в руках Каменських тримала величезний букет квітів, а їх кімнату прикрашали кульки і тематичні прикраси.

«Happy St. Valentine's Day ❤️", - написала Каменських, Потап же поділився схожим кадром у себе в Instagram.

Ось що відповіли парі фанати:

"Льош, рука в правильному місці 😍; Чому мені тут Потап схожий на Містер Пропера?😅 ; Потап на міста Пропіру схожий; улюблені❤️😍; зі святом, наші коти❤️; нехай інтелектуальний рівень любові, буде досягнутий висоти щастя 🙌❤️; Сонечка ви наші❤️; любов сліпить через фотографію ❤️😍; щастя вам, друзі і чекаємо маленьких потапчиків 😉".

Відзначимо, сам Потап не раз в інтерв'ю зізнався, що до схуднення важив 134 кг.тепер, після того, як він скинув багато зайвого, він зміг навіть поміняти світогляд і спосіб мислення. Однак на останніх фото артист здивував зовнішністю.

Через не зовсім вдалий ракурс, а також з червоними запалими щоками після прогулянки по морозу, виглядав Потап помітно постарілим і дуже втомленим. Віку артисту додали і помітні зморшки. На фото поруч з чоловіком позувала і Каменських без макіяжу.

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