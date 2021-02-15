Українська співачка Настя Каменських показала з величезним букетом і кульками, як веселиться поруч з чоловіком на День Святого Валентина
Зіркова пара Потапа і Насті Каменських звикла бути в центрі уваги. Лише після весілля вони припинили приховувати свої стосунки і почали ділитися особистим. Причому грандіозне торжество вразило як фанатів, так і шанувальників.
Цього разу артисти зворушливо привітали один одного і шанувальників зі святом Дня Святого Валентина. Пара позувала вдома в простому і яскравому одязі-звичайних спортивних костюмах. Причому в руках Каменських тримала величезний букет квітів, а їх кімнату прикрашали кульки і тематичні прикраси.
«Happy St. Valentine's Day ❤️", - написала Каменських, Потап же поділився схожим кадром у себе в Instagram.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Зворушливе фото Ротару з чоловіком спливло в мережі, молоду співачку не впізнати: "Хто б міг подумати..."
Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях: фото щасливої парочки
Гашенко з "Дизель шоу" показав закулісся в оточенні пишногрудих красунь: "Дещо свіженьке..."
Обірвалося життя легендарної українки, країна в жалобі: "Схилимо голови, Царство Небесне"
Ось що відповіли парі фанати:
"Льош, рука в правильному місці 😍; Чому мені тут Потап схожий на Містер Пропера?😅 ; Потап на міста Пропіру схожий; улюблені❤️😍; зі святом, наші коти❤️; нехай інтелектуальний рівень любові, буде досягнутий висоти щастя 🙌❤️; Сонечка ви наші❤️; любов сліпить через фотографію ❤️😍; щастя вам, друзі і чекаємо маленьких потапчиків 😉".
Відзначимо, сам Потап не раз в інтерв'ю зізнався, що до схуднення важив 134 кг.тепер, після того, як він скинув багато зайвого, він зміг навіть поміняти світогляд і спосіб мислення. Однак на останніх фото артист здивував зовнішністю.
Через не зовсім вдалий ракурс, а також з червоними запалими щоками після прогулянки по морозу, виглядав Потап помітно постарілим і дуже втомленим. Віку артисту додали і помітні зморшки. На фото поруч з чоловіком позувала і Каменських без макіяжу.
Нагадавши, Каменських розповіла про сварки з Потапом і що змінилося після смерті батька
Як повідомляла Politeka, сумна Каменських розм'якла в кріслі після гучної прем'єри, заговоривши про особисте
Також Politeka писала, що втомлена Каменських виплеснула всі свої почуття в ліричному відео після смерті батька