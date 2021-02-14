Герой шоу "Холостяк", радіоведучий Микита Добринін, розповів про свої враження, коли він дізнався стать своєї дитини

Добринін і, його вже кохана, Даша Квіткова познайомилися на проєкті "Холостяк", пише Politeka.net.

Пара одружилася, а зараз Даша вагітна. Днями подружжя впізнало стать своєї дитини. Вони зробили собі сюрприз, дізнавшись кого чекають за допомогою модної зараз послуги - обидва лопнули кульку на камеру, і в результаті з нього вилетіло блакитне конфетті. Таким чином, всі дізналися, що кохані чекають хлопчика.

У своєму сторіс Instagram 14 лютого майбутній батько розповів про емоції, які пережив.

"Вчора був просто нереальний вечір. Я навіть встиг розплакатися, коли ми лопали кульку. Авжеж, це все від щастя. Я просто відчуваю щастя. Даша зараз відпочиває, а я їду на тренування. Ми їдемо на сніданок з друзями й це все настільки круто", - розповів Микита.

Пізніше радіоведучий опублікував відео, як займається в тренажерному залі. Він качав руки, виблискуючи м'язами на одному з тренажерів.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що на проєкті після першої зустрічі з Дашею Квітковою, Добринін, вважав її нещирою і хотів навіть розпрощатися з нею. Однак друзі відрадили його виганяти дівчину з проєкту, а пізніше між парою виникла іскра.

Зараз користувачі мережі стежать за життям пари, а ті постійно радують шанувальників.

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