Відома телеведуча Катя Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим здалися разом

На фото Юрій позував у костюмі, а образ доповнив білою сорочкою. Поруч стояла Осадча в сукні з невеликим вирізом в зоні декольте. Парочка обіймалася і посміхалася, дивлячись в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будь Моїм Валентином. З тобою 14 лютого кожен день. Все інше-особисто. Які Ваші плани на цей святковий день?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 9 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви неймовірні, щастя вам кожну мить"," чудові, будьте щасливі"," відмінна пара"," любові", " красива пара, удачі вам. Ми теж будемо святкувати", " Вся сім'я захворіла, тому культурний відпочинок замінили маленькими подарунками і святковим сніданком. Всіх зі святом", "Щасливого Дня Святого Валентина", "Супер, і вас днем закоханих".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Катя Осадча захопила яскравими образами у вечірніх сукнях.

Цього разу шанувальники української телеведучої порівняли дві шикарні сукні, в яких Катя Осадча з'являлася в ефірі.

На першому знімку Катя Осадча позує у вечірній сукні в підлогу зі" струмливим " позаду подолом. На другому знімку Катя Осадча представила більш романтичний образ, надівши досить пишну" платинову " сукню в підлогу з оригінально скроєним ліфом.

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