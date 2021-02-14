Відома співачка Наталія Могилевська показала себе і звернулася до українців

На кадрах Могилевська позувала в сукні, бретельки якого були тільки видно. Красуня спочатку закрила камеру двома сердечками, а після цього здалася крупним планом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дорогі мої. З Днем Святого Валентина. Будьте щасливі, будь ласка, говорите один одному ласкаві слова. Будьте ніжними один з одним, будьте люблячими. Це так важливо, щоб у вас було все добре поруч з коханою людиною. Бережіть, З Днем Святого Валентина", - сказала Наталя в ролику.

"І тільки одне почуття здатне оживити впав духом, надихнути людину, яка безнадійно розбитий і розчарований...

Воно окрилює тих, хто раніше боявся літати.

Дарує сенс і наповнює щастям.

Ми називаємо це почуття любов'ю", - написала під публікацією Могилевська.

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Нехай любов ніколи не закінчується!", "Любов врятує світ", "така красива і мила", " тільки ви зуміли передати мені справжнє почуття свята на день Валентина. Тому бажаю вам великого щастя, і везіння в любові!", "Наталя, я тебе обожнюю, в захваті від твоїх пісень і твоєї творчості. Але якось не подобається макіяж, зміни стиліста свого".

Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях

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