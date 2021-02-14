Чоловік Наташі Корольової, актор і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) зняв з дружиною неоднозначний кліп на честь свята

Між парою виник серйозний скандал, який був відданий громадськості, ще кілька місяців тому. Все почалося з того, що співачка звернулася в поліцію, заявивши, що її котедж обікрали. В якості підозрюваних були представлені відразу дві особи, які раніше приходили в будинок до Тарзана.

Як виявилося після, дівчата вкрали коштовності на загальну суму п'ять мільйонів рублів. Причому одна з них була коханкою чоловіка. Незважаючи на зраду чоловіка, Наташа Корольова вирішила з ним не розлучатися і вважає, що все було підлаштовано. Тому романтичний ролик, який пара представила на день Всіх Закоханих, викликав вкрай багато поганих слів і критики:

"Ну як то не віриться. Все награно. Ну все одно зі святом; смішні, до чого був цей весь фарс...😮 ; Чому вони мене так дратують️️; закохані не зраджують😢; коханку забули😂; красиво!...Шкода, що це всього лише показуха😞; все награно; у відносинах де є / була бруд-не може бути любові; Ну Тарзан цей, вибачте... Не хочу поганих слів говорити . Не гідний!; Театральні 🎭 підмостки..».

До цього артист запостив у своєму акаунті фотографію, на якій він позує з оголеним торсом, тримаючи в руках червону троянду. При цьому він підніс квітку до обличчя і спокусливо прикусив пелюстка зубами.

"З днем стриптизу вас всіх, панове! А жінкам-троянди", - написав він.

Таке фото викликало бурхливу реакцію в мережі, особливо серед представниць прекрасної статі. Багато хто навіть позаздрив дружині Тарзана Наташі Корольової.

Нагадавши, чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

Як повідомляла Politeka, 74-річна мама королевою у відвертому купальнику запалила на пляжі, Тарзану з тещею пощастило: "Так схудла!"

Також Politeka писала, що Наташа Корольова потерлася об пальму в спокусливому купальнику: "ось це фігура!"