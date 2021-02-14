Муж Наташи Королевой, актер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) снял с женой неоднозначный клип в честь праздника

Между парой возник серьезный скандал, который был предан общественности, еще несколько месяцев тому назад. Все началось с того, что певица обратилась в полицию, заявив, что ее коттедж обворовали. В качестве подозреваемых были представлены сразу две особы, которые раньше приходили в дом к Тарзану.

Как оказалось после, девушки украли драгоценности на общую сумму пять миллионов рублей. Причем одна из них была любовницей мужчины. Несмотря на предательство супруга, Наташа Королева решила с ним не разводиться и считает, что все было подстроено. Поэтому романтичный ролик, который пара представила на день всех влюбленных, вызвал крайне много плохих слов и критики:

«Ну как то не верится. Все наиграно. Ну все равно с праздником; Смешные, к чему был этот весь фарс...😮; Почему они меня так бесят🤦‍♀️; Влюбленные не предают😢; Любовницу забыли 😂; Красиво!...Жаль , что это всего лишь показуха😞; Всё наигранно; В отношениях где есть/была грязь-не может быть любви; Ну Тарзан этот, извините... противно смотреть. Не хочу плохих слов говорить . Не достоин!; Театральные 🎭 подмостки..».

До этого артист запостил в своем аккаунте фотографию, на которой он позирует с обнаженным торсом, держа в руках красную розу. При этом он поднес цветок к лицу и соблазнительно прикусил лепесток зубами.

"С днем стриптиза вас всех, господа! А женщинам - розы", - написал он.

Такое фото вызвало бурную реакцию в сети, особенно среди представительниц прекрасного пола. Многие даже позавидовали жене Тарзана Наташе Королевой.

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