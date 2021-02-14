Колишня учасниця проекту "Від пацанки до панянки", епатажна блогерка Анастасія Покрещук, показала, що зважилася на операцію

Зірка інтернету дала новий привід себе пообговорювати, пише Poiteka.net. Покрещук зробила селфі, перебуваючи в кріслі стоматолога.

Зірка показала зуби перед тим, як на них встановили коронки. Губи зірки були розкриті спеціальним пристосуванням. Видно, що зуби були обточені.

Очі Анастасії були підкреслені чорними стрілками, й звичайно, вилиці не природно випирали.

"Шоб вам було на шо по**очити, в цей святковий день❤️😂 якщо раптом вам самотньо, звичайно🤗", - написала блогерка.

За дві години пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Це вам не плюшевий фотошоп оксамитових блогерів, за що я тебе люблю, крихітко 💌", " навіть на onlyfans контент не такий класний 😂", " і вам смачного🤪", " це так спилюють зуби під вініри?", "Не перегинайте палицю!", "Просто найкраща😂", "😂 😂 😂зі святом, Краса ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "ви зробили мій день 😆😆😆😆😆😆😆😆😆", "коли вмієш робити придатні фото🔥 😂 😂 😂", " Настя, ти супер😂 🔥","🔥 ну що за людина !!! Подивилася фото і прочитала опис, заряд позитиву !!!!!! 👏 😂 😂 😂 ", "Яка краса 🤗", "🔥 🔥 🔥 Настя ти молодець", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Покрещук з'явилася в чорному спортивному топіку і штанях, рожевих кросівках і з отруйно малиновим волоссям, підстрибуючи під ритмічну музику.

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