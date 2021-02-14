Відома актриса українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе і розповіла про настрій

На фото Ольга позувала в комбінезоні і без білизни. Куриленко спустила одну бретельку наряду, роблячи знімок трохи пікантним. Актриса відвернулася від камери, взявшись руками за крісло, що не завадило красуні похвалитися своєю фігурою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Затишний недільний настрій", - написала Ольга під фото.

Фанати поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як небудь перетнемо. У театр сходимо...", "З днем любові і дружби", "Українська красуня", "Я закоханий в цю жінку", "зі святом, ви як завжди прекрасні", "Благослови тебе, Ольга", "розібрати її на Валентинки", "Зоряна Краса", "яке красиве личко. Губки бантиком. Де посмішка? Лямка з'їхала з плеча. Мила така кокетка. Ольга, Привіт!!!".

Ми писали, що популярна французька актриса українського походження Ольга Куриленко захопила ідеальною красою в чорному вбранні.

На своїй сторінці актриса розмістила красивий портретний знімок, на якому вона позує в оригінальному приталеному платті чорного кольору.

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