Співак Олег Винник, який вперше став тренером шоу "Голос країни", зворушив публіку неймовірним зізнанням

Як передає Politeka.net, 47-річний артист опублікував серію фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав у суддівському кріслі проекту.

Романтично налаштований Винник зробив емоційну заяву на адресу всіх учасників "Голосу". Зокрема, він описав той момент, коли у нього з'являється бажання натиснути на заповітну кнопку, тобто проявити свою прихильність тому чи іншому виконавцю на сцені.

"Наша країна багата талантами. Хочеться, щоб їх почули і побачили в усьому світі! Бувають різні голоси. Один тримає у полоні, і ти заворожений зволікаєш до останньої секунди, щоб не порушити момент. Інший пронизує так, що виникає бажання розвернутися і подивитися в обличчя виконавцю. А є інтригуючі, під час прослуховування яких підсвідомо чекаєш кульмінаційної ноти або тієї емоції, яка змусить тебе натиснути на кнопку", - з трепетом зізнався Винник.

Користувачі оцінили жест артиста:

"красиві слова, і чудовий ви ❤❤❤"

"Бажаю вам набрати відмінну команду, найкращі голоси!"

"Бажаю вам перемоги в цьому шоу"

"З днем закоханих! Чекаємо на райському узбережжі))"

"Добрий день, Олег. Вітаю вас з Днем Святого Валентина! Щастя вам радості любові! Успіху вам і гарного вечора і найсильніших конкурсантів!🔥"

"Який ви милий. Ваууу😍"

"Олег Анатолійович, ви відчуєте душею і серцем, хто проникне туди і заполонить. Удачі і успіху! ❤"

Нагадаємо, що рідкісні фото Олега Винника до слави злили в мережу, з вовченя в короля "вовчиць": "не промах"