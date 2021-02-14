Відома модель Тіна Кунаки, Молода дружина Венсана Касселя, показала, як чоловік піклується про неї

На фото Тіна позувала в шортах і з голим торсом. Красуня дозволила себе зняти зі спини, над якою можна побачити руки Венсана. Кассель тримав волосся Кунаки, заплітаючи косу. Кадр вийшов дуже ніжним і чуттєвим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щасливий День Святого Валентина", - написала Тіна під фото.

Фанати поставили понад 55 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найгарячіша пара у Всесвіті", "з Днем Святого Валентина, закохані", "йому допомагає те, що у нього були тільки дочки", "з - значить турбота", "Боже, як красиво", "яка ти красива", "красиве фото закоханих", "ви двоє як завжди прекрасні", " яка красива любов! Любов є завжди! Щасливого життя вам обом!", "Ти красива", " дуже миле фото!", "Не зупиняйся і роби що-небудь","славте їх, вітаю вас з цим святом".

Ми писали, що молода дружина відомого актора Венсана Касселя, модель Тіна Кунакі порадувала шанувальників чуттєвим фото з чоловіком.

Тіна опублікувала фото, на якому позувала поруч зі своїм коханим. На фото парочка була відображена крупним планом. У кадр потрапило витончене ангельське обличчя Кунакі і посивіла голова 54-річного Венсана. Модель ніжно притулилася до чоловіка, демонструючи справжні почуття.

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