Співачка Аліна Гросу наробила шуму в Мережі емоційним постом - почуття хльостають через край

Як передає Politeka.net, 25-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нові кадри, на яких постала разом з актором Романом Полянським.

Вже деякий час ходять чутки, що парочку пов'язують не тільки робочі стосунки (Роман знімався в кліпах Аліни). Вони так ефектно "грають" любов на камеру, що користувачі запідозрили справжній роман. Враховуючи, що Гросу недавно розлучилася, й, головне, не поспішає спростовувати чутки, подібний розклад цілком реальний.

На кадрах Аліна з Романом жарко обіймалися і навіть крадькома цілувалися. У підписі дівчина закликала своїх фоловерів не боятися кохати й зізнаватися в своїх почуттях. Також вона оголосила про вихід караоке-версії пісні "Полотенце" за участю Полянського.

"З днем закоханих, дорогі мої! Нехай це свято буде у вас кожен день 💘 нехай освідчення в коханні звучать якомога частіше, нехай кохана людина огортає вас ніжністю, увагою і турботою кожну мить, не бійтеся говорити «Люблю», не бійтеся відчувати, не бійтеся дарувати своє серце і віддавати себе з головою і повністю 👩❤️👨 і будьте щасливі 🙌 А ми скоро в подарунок випустимо караоке версію цієї пісні 😘 що б ви могли співати її своїй половинці :)", - йдеться в повідомленні.

Публіка пораділа за Аліну, привітавши її з Днем святого Валентина:

"Ну і слава богу! Хороша славна дівчинка! Бог дав нову любов, швидко правда так! Мабуть заслужила❤️"

"Зі святом!❤️❤️ кохайте все життя один одного"

"вони разом???" - "або добре грають, або тааак разом ❤️ я за друге"

"Вам класно разом, і по ньому помітно, що він від вас кайфує! А це дуже приємно!)"

"Гарненькі! Будьте щасливі!"

Нагадаємо, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".

Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу:"чекаю весілля".