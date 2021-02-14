Відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, показала себе в пікантному образі

На кадрах Ярослава, так звуть співачку, здалася в чорній футболці. У красуні був вологе тіло, SLAVIA закинула голову, а очі закрила від задоволення. Зірка зовсім не бентежилася свого пікантного образу, тому кадри вийшли дуже засмагаючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Всіх Закоханих. Любов-це Основний інстинкт, на якому базується людство", - написала зірка під кадрами.

"50 Відтінків-пісня про еротичні фантазії, пікантні бажання і сексуальні ігри. Про те, як краще прикрасити сірі будні зі своїми коханими. Поділіться з тим/тією, кого любиш", - доповнила публікацію дружина DZIDZIO.

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Фанати подивилися ролик майже тисячу разів і написали коментарі:

"Люблю", "вогонь", "Тембр голосу".

Ми писали, що співачка SLAVIA поскаржилася на проблеми після відпочинку на морі.

Красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото в червоному купальнику-боді, який підкреслив вигини її стрункої фігури. SLAVIA забралася на щоглу надувного судна, яке залишили біля пальм на пляжі, і блиснула щасливою посмішкою.

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