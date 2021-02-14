Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" потрясла героїчним вчинком на день Святого Валентина

Відповідний відеозапис 24-річна знаменитість опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net

"Я просто залишу це тут 😂

Моє #14ферваля 😆», - назвала відео артистка.

На кадрах чітко видно сміливий вчинок Катерини. Вона вибігла з лазні в одному купальнику на мороз і кинулася в замет. Нікітіна перекинулася кілька разів, а потім радісна побігла сходами, витерлася рушником і забігла в будівлю.

Шанувальники вражені і не приховують емоцій від побаченого. Деякі, порахували це чистим божевіллям.

"Ти з ума вижила?!!!!", "Катюша, яка ти смілива", " мала ти замерзла??))) ",- пишуть вс.

Раніше ми розповідали, як Нікітіна підкорила відмінним почуттям гумору, виставивши себе в непривабливому світлі. Дівчина, як відомо, захоплюється пол денсом (танцями на жердині), але, втомившись, мабуть, від одноманітних гарячих фото, вирішила потішити публіку "акробатичним трюком", склавшись попоплам.

Будучи в коротких шортиках, актриса, з "гідністю" на пів-екрану, викликала оторопь.