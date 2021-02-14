Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" потрясла героїчним вчинком на день Святого Валентина
Відповідний відеозапис 24-річна знаменитість опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net
"Я просто залишу це тут 😂
Моє #14ферваля 😆», - назвала відео артистка.
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На кадрах чітко видно сміливий вчинок Катерини. Вона вибігла з лазні в одному купальнику на мороз і кинулася в замет. Нікітіна перекинулася кілька разів, а потім радісна побігла сходами, витерлася рушником і забігла в будівлю.
Шанувальники вражені і не приховують емоцій від побаченого. Деякі, порахували це чистим божевіллям.
"Ти з ума вижила?!!!!", "Катюша, яка ти смілива", " мала ти замерзла??))) ",- пишуть вс.
Раніше ми розповідали, як Нікітіна підкорила відмінним почуттям гумору, виставивши себе в непривабливому світлі. Дівчина, як відомо, захоплюється пол денсом (танцями на жердині), але, втомившись, мабуть, від одноманітних гарячих фото, вирішила потішити публіку "акробатичним трюком", склавшись попоплам.
Будучи в коротких шортиках, актриса, з "гідністю" на пів-екрану, викликала оторопь.
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