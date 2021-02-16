Чарівна Алессандра Амвросио підкорила фанатів неймовірними знімками біля моря

Зірка подіуму, красуня, довгий час представляла бренд Victoria's Secret, продовжує радувати фанатів, розміщуючи неймовірні кадри в різних позах у своєму акаунті Instagram, передає Politeka.net.

На честь дня Святого Валентина, зірка розмістила добірку неймовірно барвистих і чарівних фотографій. "Полуниця, вишня і поцілунок ангела навесні. Моє літнє вино дійсно зроблено з усього цього🌺 ✨ 🍒", - так описала свій настрій модель.

Алессандра позувала в синьому легкому сарафанчику, з оголеною спиною до самих сідниць. На першому фото Алессандра сидить на низькій Софі, під променями сонця в капелюсі. Інші фото в каруселі також чарівні.

Жіночна ідеальна фігура привела в захват шанувальників краси моделі. Крім того, неймовірно красиве місце з барвистими пейзажами зачарували фанатів, які не змогли стриматися, і описали свої емоції в колонці коментарів. Фанати стали оспівувати красу свого кумира, природи навколо і вигукнули:

"Дивовижне місце!", "Як красиво, ви в раю!", "Абсолютно красива ❤️❤️❤️", "Ці фотографії неймовірно красиві!", "Моя Діва. Ти світла!", "З Днем святого Валентина, Алессандра. Ти прекрасна!", "Найкрасивіші ноги у світі. 😍😍👅👅👹👹😘😘👹👹", "Люблю тебе до місяця і назад🌹", "Дуже красива, захоплююча і чудова Алессандра Амброзія. Я пам'ятаю цю пісню Ненсі Сінатра. Дуже красивий пейзаж. 😊❤️🌹🎶🌺🎼".

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