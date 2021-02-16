Чарівна Алессандра Амвросио підкорила фанатів неймовірними знімками біля моря
Зірка подіуму, красуня, довгий час представляла бренд Victoria's Secret, продовжує радувати фанатів, розміщуючи неймовірні кадри в різних позах у своєму акаунті Instagram, передає Politeka.net.
На честь дня Святого Валентина, зірка розмістила добірку неймовірно барвистих і чарівних фотографій. "Полуниця, вишня і поцілунок ангела навесні. Моє літнє вино дійсно зроблено з усього цього🌺 ✨ 🍒", - так описала свій настрій модель.
Алессандра позувала в синьому легкому сарафанчику, з оголеною спиною до самих сідниць. На першому фото Алессандра сидить на низькій Софі, під променями сонця в капелюсі. Інші фото в каруселі також чарівні.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Зворушливе фото Ротару з чоловіком спливло в мережі, молоду співачку не впізнати: "Хто б міг подумати..."
Рум'яна Анджеліна Джолі без білизни влаштувала зухвалу фотосесію з конем: "Хороша до божевілля"
"Розпорошила на рушник аерозоль і надихалася ним": деталі трагедії з 16-річною харківською ліцеїсткою
"Він давно хотів піти на цей міст": друг школяра, з яким сталося нещастя в Харкові, приголомшив розповіддю
Жіночна ідеальна фігура привела в захват шанувальників краси моделі. Крім того, неймовірно красиве місце з барвистими пейзажами зачарували фанатів, які не змогли стриматися, і описали свої емоції в колонці коментарів. Фанати стали оспівувати красу свого кумира, природи навколо і вигукнули:
"Дивовижне місце!", "Як красиво, ви в раю!", "Абсолютно красива ❤️❤️❤️", "Ці фотографії неймовірно красиві!", "Моя Діва. Ти світла!", "З Днем святого Валентина, Алессандра. Ти прекрасна!", "Найкрасивіші ноги у світі. 😍😍👅👅👹👹😘😘👹👹", "Люблю тебе до місяця і назад🌹", "Дуже красива, захоплююча і чудова Алессандра Амброзія. Я пам'ятаю цю пісню Ненсі Сінатра. Дуже красивий пейзаж. 😊❤️🌹🎶🌺🎼".
Нагадаємо, на сайті Politeka ми писали, що гаряча зірка Victoria's Secret в спокусливому бікіні зігнулася навколо самотнього дерева: "кішечка…".
Портал Politeka розповідав, що екс-ангел Victoria's Secret розбурхала апетитними вигинами в крихітному бікіні: "Оглушаюча богиня"
Раніше Politeka писала, екс-ангел Victoria's Secret підкорила сміливими позами і розкішними формами в мікробікіні: "Русалочка!"