Обворожительная Алессандра Амвросио покорила фанатов невероятными снимками у моря

Звезда подиума, красавица, долгое время представляла бренд Victoria’s Secret, продолжает радовать фанатов, размещая невероятные кадры в разных позах в своем аккаунте Instagram, передает Politeka.net.

В честь дня Святого Валентина, звезда разместила подборку невероятно красочных и волшебных фотографий. "Клубника, вишня и поцелуй ангела весной. Мое летнее вино действительно сделано из всего этого 🌺✨🍒", - так описала свое настроение модель.

Алессандра позировала в синем легком сарафанчике, с обнаженной спиной до самых ягодиц. На первом фото Алессандра сидит на низкой софе, под лучами солнца в шляпе. Другие фото в карусели также обворожительны.

Женственная идеальная фигура привела в восторг поклонников красоты модели. Кроме того, невероятно красивое место с красочными пейзажами очаровали фанатов, которые не смогли сдержаться, и описали свои эмоции в колонке комментариев. Фанаты стали воспевать красоту своего кумира, природы вокруг и воскликнули:

"Удивительное место!", "Как красиво, Вы в раю!", "Абсолютно чертовски красивая ❤️❤️❤️", "Фотографии невероятно красивы!", "Моя дива. Ты светлая!", "С Днем святого Валентина, Алессандра. Ты прекрасна!", "Самые красивые ноги в мире. 😍😍👅👅👹👹😘😘👹👹", "Люблю тебя до Луны и обратно 🌹", "Очень красивая, захватывающая и великолепная Алессандра Амброзия. Я помню эту песню Нэнси Синатра. Очень красивый пейзаж. 😊❤️🌹🎶🌺🎼"

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