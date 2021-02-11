Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, затмила красочные пейзажи на отдыхе

На фото Алессандра позирует в бирюзовом купальнике, на фоне морского пейзажа. Красотка села на правую ножку, и изогнулась, подставляя лицо солнечным лучикам. Поза Алессандры похожа на позу русалочки, пишет Politeka.net.

На своей Instagram страничке модель без стыда выставила свои спелые "кокосики", которые едва не выпали из крошечного бикини, не стесняясь показать свои достоинства и гладенькую идеальную фигуру.

"Коралловый замок", - написала модель под фото.

Фанаты тут же отреагировали на фото, поставив множество лайков, а также написав теплые слова красотке в своих одах, воспевая чарующие изгибы, фигуру и конечно красоту девушки:

"Ух ты ... в таком возрасте и даже имея детей... ты все еще отлично выглядишь!", "Потрясающие фото!", "О, мама мия!", "Русалочка", "Говорят, что русалки очень-очень красивые".

В карусели Алессандра разщметила еще несколько фото взбудоражив умы фанатов. Она поплавала в прозрачной водичке, присела на корточки, и даже позировала в полный рост. Невероятная красота модели затмила красоту пейзажей вокруг, а фанаты не смогли оторвать взгляд от очаровательной красотки.

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