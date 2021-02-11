Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя в отпуске

На кадрах Алессандра позирует в черном бикини и шляпке. Звезда стояла на берегу моря, развернувшись спиной к камере. Модель подняла одну руку вверх, а второй рукой придерживала головной убор. Девушка совсем не стеснялась показать себя со спины, поэтому фанаты имели возможность оценить упругие ягодицы красотки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку Амбросио в социальной сети Инстаграм.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Идеально", "Идеальная поза. Совершенство", "Привет из Чили", "Мастер-богиня!", "У тебя самое доброе сердце Алессандра, люблю, что ты всегда с улыбкой обнимаешь жизнь !!", "Знаешь, если бы у меня на крыльце были такие качели, я бы, наверное, никогда не пошел на работу", "Уникальная, единственная....богиня".

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У себя в Инстаграм звезда опубликовала совместные снимки с 12-летней дочкой Аней. Обе красотки были одеты в невероятно нежные и воздушные платья. Они стояли возле стены и пытались позировать на камеру. Платья красоток извивались, что придало кадрам живости и шарму.

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