Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала волшебстве

На фото Амбросио позировала в бикини на завязочках. Красотка стояла у берега, запрокинув голову, чтобы расправить волосы. Алессандра закрыла глаза от удовольствия, а одну ножку выставила вперед. Кадр получился довольно зажигательным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вдали есть волшебство, где береговая линия встречается с небом", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Доброе утро", "Женщина, с которой ты красива, прекрасна и слава богу, что она бразильянка", "Горячая и чувственная, гламурная и жизнерадостная", "Оглушающая богиня", "Ангел", "Прекрасно", "Я люблю волшебство", "Но это очень хорошо!", "Я зациклен на такой красоте. Спасибо за существование", "Это даже похоже на модель".

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Новая порция фото Алессандры в горчичном микрокупальнике, едва скрывающем прелести модели, очаровала поклонников. 39-летняя модель облокотилась о дерево, одиноко растущее на берегу, среди камней и песка. Она приняла несколько обворожительных поз, показывая идеальные изгибы, лишенные изъянов и погрешностей.

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