Известная модель Алессандра Амбросио, бывший ангел бренда Victoria’s Secret, отдыхает на берегу моря

Ее райский уголок - безлюдная лагуна с рифами и невероятно красочным насыщенным бирюзовым морем. Свои красивые и часто откровенные фото звезда подиума размещает на своей инстаграм-странице, пишет Politeka.net.

Новая порция фото Алессандры в горчичном микрокупальнике, едва скрывающем прелести модели, очаровала поклонников. 39-летняя модель облокотилась о дерево, одиноко растущее на берегу, среди камней и песка. Она приняла несколько обворожительных поз, показывая идеальные изгибы, лишенные изъянов и погрешностей.

Напомним, до того, как разорвать контракт с Victoria’s Secret, Алессандра проработала ангелом бренда 17 лет и считается одной из ветеранов бренда. Стоит сказать, что завремя своей карьеры в бренде, Амбросио дважды поручали представлять бюстгальтер Fantasy Bra, расшитый драгоценными металлами и камнями. Кроме модельной карьеры, девушка снялась в нескольких фильмах.

Миллионы фанатов любовно листают фотографии Алессандры, любуясь идеальными изгибами фигуры модели. А колонка комментариев всегда заполнена сердечками и восторженными выкриками: "Кошечка!", "Как всегда самая зрелищная и ослепительная, потрясающая, чувственная и красивая😍😍😍😍😍😍👏👏", "Святой дым", "Эта женщина никогда не стареет 🔥", "Великолепная женщина!", - описали свои чувства фанаты.

Напомним, что экс-ангел Victoria’s Secret покорила смелыми позами и роскошными формами в микробикини: "Русалочка!".

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