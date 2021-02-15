Відома українська співачка Надія Мейхер розлютила українців своїм виступом на шоу "Голос країни"

Як пише Politeka.net, під час четвертого ефіру грандіозного шоу "Голос країни", відео якого з'явилося на YouTube, на етапі сліпих прослуховувань на сцені з'явилася Надія Мейхер. Але реакція шанувальників виявилася непередбачуваною (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Надя Мейхер вирішила взяти участь в шоу "Голос країни" як зірковий гість, дуже вразивши своєю появою самих наставників проекту. Мейхер вийшла на сцену, обдарувала всіх незабутньою посмішкою і почала співати пісню "Mon mec a moi".

На обличчях тренерів "голосу", які не бачили виконавицю, читався щирий захват від потужного голосу Мейхер, і всі вони, не витримавши, розгорнули свої крісла до Надії.

Але обмежитися одиничним виступом на проекті Надії Мейхер так і не вдалося. Наставники запитали її, чи буде співачка брати участь в шоу далі, але Надія Мейхер не погодилася, оскільки прийшла на цю сцену з інтересу. Але Тіна Кароль, яка найбільше була захоплена виступом Мейхер, все-таки вмовила зірку на подальшу участь в "Голосі країни".

Попри позитивні емоції, які зазнали судді шоу, телеглядачі сприйняли подальшу участь Мейхер в команді Кароль неоднозначно. Під відео з'явилися обурені коментарі про те, що співачка зайняла чиєсь місце і співала не наживо. Але знайшлися і ті, хто захопився зіркою.

"Здалося, що на відео наклали чистенький запис живого співу...", "Що за маячня? Чому в цьому сезоні популярних виконавців більше ніж звичайних людей? Або Наді Мейхер реклами не вистачає?", "2 рази видно, що навіть слова забула, а пісня йде. Ну блін!!!! Ну чому ви з глядачів дурних робите!!! Дайте шанс простим людям!!!", "Вона ж під фанеру співає! Навіщо вона взагалі прийшла? Зайвий раз пропіаритися? ", "Надя крута, молодець, що залишилася в шоу!", "Ні, тут треба набратися нахабства і піти учасником, замість якогось молодого перспективного обдарування, яких у нас дуже багато... Соромно має бути....",- написали користувачі.

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