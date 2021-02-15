Українська співачка Наталія Могилевська здивувала заявою поруч з колегою Олею Поляковою

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Оля, ось побачиш, завтра всі напишуть: "Могилевська запропонувала Поляковій вийти заміж" 😂 Ps. До речі, пам'ятаєш я обіцяла нашу красиву фотографію, так ось вона", - написала Могилевська і показала спільне фото з Поляковою.

Співачки відображені в чорних піджаках поверх міні-суконь.

"Просто Оля в недалекому майбутньому "нагородить" незабутнім компліментом", "Наталя, з Вами час працює у зворотний бік🔥 чудово виглядаєте», «Дві зірки», «шикарна пара», «Красуні і запальнички», «дівчатка, ви круті», «судячи з цієї фотки, їй виповнився 21?)", "Дівчатка як по 18", "Прям як сестри", "Штепсуль і Тарапунька", "Я не зрозуміла, а що дружити дівчинці з дівчинкою вже не можна??? Дружіть!!! Ще й Тиночку до себе кличте", пишуть в коментарях.

Зазначимо, справа в тому, що нещодавно Полякова відзначила 37-річчя. А Могилевська подарувала їй золоту каблучку з прізвищем Олі.

"Подивіться який розкішний подарунок на день народження мені зробила Наташа Могилевська. Це кільце, яке надівається на два пальці з золота і на ньому написано "Полякова". Наташенька, спасибі величезне«, - сказала Полякова і показала презент в»сторіс".

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова оскандалилася, назвавши Тіну Кароль відомою "плакальницею" на похоронах.

Пізніше під час обговорення фігури героя в шоу "Маска", Полякова заявила, що вона не може належати Камалії, тому що "Камалія - СІС**тая, величезна і з великими ногами".

Нагадаємо, Могилевська не стримала почуттів і злилася в поцілунку з коханим прямо на людях

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