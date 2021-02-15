Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва, яка стала тренером у шоу "Голос країни", розповіла про подарунок

Артистка нерідко дає свої щирі коментарі з того чи іншого питання, повідомляє Politeka.net.

Цього разу розкішна красуня в стильній сукні дала невелике інтерв'ю про подарунки на День Святого Валентина. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка розповіла, що, ймовірно, першу валентинку вона отримала від своєї мами. За словами Наді, мама ніколи не обділяла її увагою в різні свята.

"Вона мене навчила, що неважливо, який подарунок, а важливо просто зробити щось приємне. Я пам'ятаю це все життя і знаю, що можна сказати просто хороші слова і це вже буде класним подарунком", - розповіла артистка.

Крім того, Дорофєєва поділилася, що першу валентинку подарувала в школі і навіть згадала ім'я свого кохання - Максим Горобець.

За кілька годин пост зібрав майже 15 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Сонечко наше❤️❤️❤️", " неймовірна ❤️", "One love ❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва оголосила про завершення зйомок сліпих прослуховувань.

На думку зірки, від її команди всі будуть в приємному шоці.

"Я зібрала нереально круту команду! І хочу сказати, що ви звичайно будете в шоці від голосів в цьому сезоні! Скоро...",- написала артистка, заінтригувавши шанувальників.

Нагадаємо, новий сезон шоу стартував 24 січня.

Нагадавши, змучений і роздягнений чоловік Дорофєєвої Дантес поділився своїм болем, кадри: "Просто треш..."

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