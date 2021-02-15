Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька вперше розповіла про трагедію у своєму житті

В інтерв'ю Маші Єфросиніній учасниця шоу "Танці з зірками" вперше зізналася, що в юності втратила дитину.

Коли дівчині було 20 років, артистка зустрічалася зі своїм майбутнім чоловіком, актором Олексієм Петрожицьким.

Закохані дізналися про прийдешнє поповнення і почали готуватися до весілля. Але за кілька днів до третього місяця вагітності у актриси стався викидень.

"Я пам'ятаю, що ми поїхали в Севастополь відпочивати, повернулися назад. Я сказала:"Льоша, ти їдь додому, а я поїду в Чернігів маму відвідаю". Я поїхала, і мене, якщо чесно, так трясло в маршрутці, і у мене захворів живіт. Я і приїхала до мами і кажу: "щось болить". І під вечір мене забрала "швидка". Мене привезли в лікарню, і у мене о третій годині ночі почалася кровотеча, і став прямо пекельно боліти живіт. І я пам'ятаю той момент, коли мені дають папірець такий, що я відмовляюся від дитини. А я ридаю і не відмовляюся...",- згадує актриса.

Петрожицької вкололи наркоз і тільки вранці актриса зрозуміла, що втратила дитину.

Раніше ми писали, що українські актори Дар'я Петрожицька і Станіслав Боклан з'явилися в компанії режисера Андрія Яковлєва.

Зірка серіалу "Папік" розповіла про важливу подію на знімальному майданчику.

Артисти Петрожицька і Боклан полюбилися глядачам за ролями у зазначеній комедії, яка розповідає про літнього чоловіка, "приворожившем" молоду красуню.

У новому пості в Instagram артистка розповіла, що був завершений знімальний процес другого сезону серіалу.

У кадрі Дарина позувала в синьому костюмі-жакеті і міні-шортах. Білосніжна маєчка з декольте прекрасно підходила до образу. Красуня посміхалася, гладячи в камеру в окулярах.

Нагадавши, Петрожицька з "Папіка" і "Голос країни" в коротких шортах дала жару на яхті:" Дашенька, ви Кльові і без..."

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