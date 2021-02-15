Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий здивував раптовим перетворенням

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий давно завоював любов українців як неповторний гуморист. Тому на своїй сторінці в Instagram він активно підтримує любов шанувальників жартівливими відео зі своєю участю.

Нещодавно Євген Кошовий оновив свій Instagram Stories кумедними і досить незвичайними кадрами, які дивують раптовим перетворенням зірки. На відео він постав з величезним носом під час свого привітання шанувальників з Днем закоханих.

Євген Кошовий записав відео під час їзди в автомобілі. Зірка "Кварталу 95" мчав по столичній дорозі і вирішив поговорити зі своїми шанувальниками. При цьому гуморист використовував один зі своїх улюблених методів і "пограв" з фільтрами.

Через це шанувальники побачили улюблену зірку з величезним гнучким носом, який ворушився з боку в бік під час будь-якого руху Кошового. Євген, натхнений таким смішним перетворенням, був у гарному настрої і активно ворушив головою, розважаючи підписників. Окремої уваги заслуговували ніздрі Кошового, які перетворилися на величезні діри.

Варто відзначити, що зовні Євген Кошовий навіть нагадував знаменитого персонажа Фелоніуса Грю з мультфільму "Гидке я", який теж був лисим і мав довгий гострий ніс з горбинкою.

На відео Євген Кошовий заговорив про засніжені українські дороги, які нарешті почистили і тепер можна спокійно їздити на автомобілі.

"Дороги, слава Богу, почистили, їдеш, як людина", - сказав Євген Кошовий, хоча публікацію підписав словами привітання З Днем Валентина.

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