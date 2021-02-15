Мама співачки Наташі Корольової 12 лютого відсвяткувала 75-річчя в короні і рожевій міні-сукні

75-річчя Людмила Поривай відзначила вельми оригінально-фотосесією в рожевій міні-сукні та короні, пише MK.

"Мамуля! Ти у нас зірка! Ти унікальна і неповторна! Ти молода і пустотлива! Ти професіонал з великої літери, педагог і наставник! По всьому світу твої студенти створили унікальні творчі колективи! Ти вмієш надихати і заряджати особливою творчою енергією! Люблю тебе! З ювілеєм! Тільки здоров'я", - підписала знімок Королева.

Сергій Глушко побажав тещі щастя і здоров'я.

До цього ми писали, що Тарзан запостив у своєму акаунті фотографію, на якій він позує з оголеним торсом, тримаючи в руках червону троянду. При цьому він підніс квітку до обличчя і спокусливо прикусив пелюстка зубами.

"З днем стриптизу вас всіх, панове! А жінкам-троянди", - написав він.

Таке фото викликало бурхливу реакцію в мережі, особливо серед представниць прекрасної статі. Багато хто навіть позаздрив дружині Тарзана Наташі Корольової.

Нагадавши, чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

Як повідомляла Politeka, 74-річна мама королевою у відвертому купальнику запалила на пляжі, Тарзану з тещею пощастило: "Так схудла!"

Також Politeka писала, що Наташа Корольова потерлася об пальму в спокусливому купальнику: "ось це фігура!"