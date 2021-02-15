Відома модель Інна Горячковская поділилася невеликим роликом з новим образом

Модель Інна Горячковська прославилася досить швидко, адже при низькому зрості в 165 сантиметрів вона може похвалитися нереально видатними формами. Справа в тому, що обхват грудей і стегон моделі становит по 130 сантиметрів. Яскрава блондинка при цьому підтверджує, що бюст у неї абсолютно натуральний і до силікону не має ніякого відношення.

За словами Інни, це її гордість адже 15 розмір бюста є далеко не у кожної жінки, тоді як її природа нагородила дійсно великими формами. Примітно, що українці всього 26 років, а завдяки таким обсягам вона виглядає старше.

На невеликому ролику модель вирішила показати форми в черговий раз з вельми вдалого ракурсу. У червоній сукні красуня-блондинка змогла здивувати.

У той же час володарка не менш великого бюста Українка Міла Кузнєцова, останні виміри обсягів якої також підтвердили 15 розмір, може вважатися не єдиною українкою з такою фігурою.

Також на колажі були інші фото, де Горячковська не соромилася показати себе.

На кадрі дівчина сиділа за столом поруч з келихом. Інна була в наряді з великим декольте, доповнивши образ прикрасою на голові. Величезний бюст прямо випирав з вбрання, тому кадр вийшов дуже гарячим.

"О, мій бог, виглядає привабливо", "дуже красиво", "красива спокуслива милашка", "ти красива, чудова, чудова", "легше, знести можна цією пристрастю", "таке красиве спокусливе тіло, Інна", "Ти виглядаєш приголомшливо і чудово, ти ангельська красуня", - написали шанувальники.

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