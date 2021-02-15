Відомий український хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", похвалилася яскравими кадрами з відпочинку на пляжі

Як пише Politeka.net, зовсім недавно Олена Шоптенко заінтригувала шанувальників незвичайною публікацією, в якій анонсувала появу на своїй сторінці в Instagram свіжих знімків в купальнику. Тепер же зірка оновила Stories і показала гарячі кадри відпочинку.

Олена Шоптенко показала кілька знімків з відпочинку, оформлених у вигляді колажу. На фото представлені кращі моменти, які принесли зірці радість і насолоду в цей день. А також Олена, як і обіцяла, показала себе в одному купальнику.

Перше, чим порадувала себе Шоптенко в цей сонячний день на пляжі,- це стаканчик холодного Мохіто з лимоном і м'ятою. Зірка "Танців з зірками" тримала напій в руці, поки на задньому плані своєю хвилею вабили безкраї морські простори. Блакитне небо і майже порожній пляж запрошували до безтурботного відпочинку і насолоди, тому хореограф піддалася спокусі і розслабилася.

На одному зі знімків вона показала свій базовий "пляжний набір", без якого Шоптенко не може обійтися на відпочинку. Це - флакончик з кокосовим маслом, пара навушників і окуляри проти сонця, які вона приміряла на наступній фотографії.

Олена зробила селфі на тлі піску, де вона лежала на килимку і ніжилася під ласкавими променями впертого сонця. На ній був крихітний купальник синього кольору з яскравою оранжево-рожевою облямівкою. За виразом обличчя Олени Шоптенко було видно, наскільки добре і розслаблено себе почуває зірка далеко від міської суєти і своїх щоденних турбот.

А останнім знімком стала красива прозора хвиля, яка ніжним білим гребенем піни пестила гарячий пляжний пісок.

"Коротко про сьогоднішній день", - підписала свою публікацію Олена Шоптенко.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" терміново покинула Україну, заінтригувавши подробицями: "чекайте фоточки..."

Як повідомляла Politeka, Шоптенко розкрила головні кошмари учасників шоу "Маска": "мало не" від'їхала " прямо на сцені"

Також Politeka писала, що Гросу, Астаф'єва, дружина Бабкіна: хто ховається в костюмі бабки в шоу "Маска", озвучені відомі імена