Известный украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", похвасталась яркими кадрами с отдыха на пляже
Как пишет Politeka.net, совсем недавно Алена Шоптенко заинтриговала поклонников необычной публикацией, в которой анонсировала появление на своей странице в Instagram свежих снимков в купальнике. Теперь же звезда обновила Stories и показала горячие кадры отдыха.
Алена Шоптенко показала несколько снимков с отдыха, оформленных в виде коллажа. На фото представлены лучшие моменты, которые принесли звезде радость и наслаждение в этот день. А также Алена, как и обещала, показала себя в одном купальнике.
Первое, чем порадовала себя Шоптенко в этот солнечный день на пляже,- это стаканчик холодного Мохито с тонизирующими лимоном и мятой. Звезда "Танців з зірками" держала напиток в руке, пока на заднем плане своей освежающей волной манили бескрайние морские просторы. Голубое небо и почти пустой пляж располагали к безмятежному отдыху и наслаждению, поэтому хореограф поддалась искушению и расслабилась.
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На одном из снимков она показала свой базовый "пляжный набор", без которого Шоптенко не может обойтись на отдыхе. Это - флакончик с кокосовым маслом, пара наушников и очки против солнца, которые она примеряла на следующей фотографии.
Алена сделала селфи на фоне песка, где она лежала на коврике и нежилась под ласковыми лучами упрямого солнца. На ней был одет крохотный купальник синего цвета с яркой оранжево-розовой каймой. По выражению лица Алены Шоптенко было видно, насколько хорошо и расслаблено себя чувствует звезда вдали от городской суеты и своих ежедневных забот.
А последним снимком стала красивая прозрачная волна, которая нежным белым гребнем пены ласкала горячий пляжный песок.
"Коротко о сегодняшнем дне",- подписала свою публикацию Алена Шоптенко.
Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" срочно покинула Украину, заинтриговав подробностями: "Ждите фоточки..."
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