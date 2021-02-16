Олександр Еллерт приголомшив "Холостячку" Ксенію Мішину своєю витівкою після відпустки

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки Еллерта і Мішиної в Instagram.

Еллерт любить експериментувати із зовнішністю. Так, нещодавно він зробив стрижку, як у «Космоса» в «бригаді».

А на цей раз обранець Мішиної пішов далі і зробив вельми оригінальний дизайн бороди. Правда, схоже, фоловерам Еллерта в мережі такий стілль не сподобався.

Відзначимо, такий експеримент не оцінила і сама "Холостячка" Мішина.

"Коханий, скажи, що це прикол. Ну, пожалуйста. Це жах", - відреагувала на оновлення образу коханого.

Еллерт спробував назвати переваги такого образу, але це не подіяло.

"Це чудово. Ну. Дивись, воно прибирає друге підборіддя. Це додає сексуальності. Воно просто ... ну Дивись, який я, такий ітально Гарячий", - продовжував веселитися Олександр.

"Саша, ось там ось двері, йди до свого цього барбершопера, щоб він все це прибирав. Зараз же. Цей жах», - відповіла Ксенія.

При цьому Еллерт не розгубився, і пригрозив новими експерементами з образом.

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