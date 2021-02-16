Милий Нітіч у розкішній позі на піску прикувала погляди фанатів

Співачка, учасниця "Голосу країни" Міла Нітіч, яка вирішила змінити і перезавантажити свою співочу кар'єру, вирушила відпочивати на Мальдіви. Про це стало відомо з публікацій в Instagram популярної співачки, пише Politeka.net.

На фото, про яке йде мова, Міла в бордовому бікіні і білій сорочці вляглася на піску на тлі бірюзового океану. Кадр зроблений збоку, видно, що дівчина насолоджується відчуттями, які дарує їй природа. Руки дівчина витягла вгору за голову, одягла окуляри і прогнулася.

Фото вийшло дуже спокусливим, що безсумнівно помітили шанувальники співачки, яких у дівчини майже 13,5 тисяч. Своє "сердечко" залишили також імениті зірки українського шоубізу, такі, як Злата Огневич і Ольга Сумська.

Магія моря, що зливається з лінією неба додала чарівництва знімку, який можна представляти в медитаціях і техніках розслаблення.

"Вогонь, мамцю 🔥", "Ви дуже гарна!❤️ заздріть мовчки!", "Богиня", "❤️Милушка!!! Давай за нас усіх, хто в льодах.)) відпочинь, наберися сил, зарядись сонцем", "Наша ви красуня))))🔥"," Приємного відпочинку!👏 ", "Опсель, *ротично як", "Такі великі стегна, навіщо їх виставляти?", "Є що показати!!!", - написали шанувальники в основному позитивні коментарі, побачивши красу природи і спокусливу релаксуючу улюблену співачку.

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