Алла Пугачова має великий вплив в російському шоубізі. Тих, хто не хоче танцювати під її дудку, Примадонна не шкодує

Скандальними деталями поділився в інтерв'ю актор і хореограф Єгор Дружинін, який не з чуток знає про важкий характер 71-річної Алли Борисівни. Відео опубліковано на YouTube.

Так, йому довелося попрацювати пліч-о-пліч з Пугачовою під час підготовки її ювілейного концерту "PS" два роки тому. Зірка згадує: створювати проект разом з Примадонною вкрай важко. Але ж ще кілька років тому він собі обіцяв, що ні за яких умов не погодиться на співпрацю з нею, і ось знову.

Дружинін нарікав на те, що артистка занадто вимоглива, при цьому сама, часом, не знає, як повинен виглядати остаточний результат - доводилося вгадувати і підлаштовуватися. Доходило до того, що Пугачова з легкістю "прибирала" номер, до якого танцюристи тривало і болісно готувалися.

Обурювалася і дружина Дружиніна Вероніка Іцкович, яка допомагала йому в постановці хореографії для Примадонни і не раз ставала свідком, як у тієї "рвало дах".

За словами Дружиніна, Вероніка не з боязкого десятка, тому йому доводилося навіть зупиняти її: "Утримував за руки і за ноги, поки ми робили концерт Пугачової. Вона б навіть Аллі Борисівні не посоромилася сказати в очі, якби її щось бентежило" .

До цього хореограф докладніше розповідав про інцидент з номером, від якого раптово відмовилася Пугачова.

"Я бачив розгубленість в очах танцівників, говорив, мовляв, добре. Сам виходив і виконував все, щоб вони йшли не стільки за нею, скільки за мною. Треба віддати їм належне - у нас жоден артист не звалився. Так, всі були в сльозах, тричі ображені, але рятувало почуття гумору і розуміння того, що ми робимо одну справу", - цитували Дружиніна в матеріалі "Стархит".

Нагадаємо, що Пугачова поділилася з маленькою Лізою секретом своєї майстерності, і це не вокал: "керуй...".

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