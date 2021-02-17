Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в неймовірному образі

На кадрах Анастасія позувала в нижній білизні в душовій кімнаті. Красуня була серед пари, намотавши на голову рушник. Кумейко танцювала, а в руках тримала щось, що використовувала замість мікрофона. Кадри вийшли досить провокаційними і запалюючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Я один до кінця не можу подивитися?), "Відійшли це відео своїй бабусі", " ось вона весна. Все навколо оживає", "а що діється у вас в душі, ще цікавіше", "Чоловіки стрепенулися і пожвавилися", "аж екран запітнів", "Ох, чортівка", "спасибі Господу Богу, що дав мені фантазії запасу сповна", "Тема не розкрита", "протріть камеру, і зайве в телефоні, щоб вистачало пам'яті на довші ролики", "як завжди парилка на найцікавішому місці".

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На фото Анастасія позує в білій сорочці, приспустивши її з плечей. На шиї і руках дівчини вишукані прикраси, а погляд опущений вниз.

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