Співачка Надя Дорофєєва викликала переполох чуттєвим образом і не менш інтригуючою позою
Як передає Politeka.net, 30-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в гардеробній.
На знаменитості був корсет тілесного кольору і модні джинси з високою талією, а також прозорі рукавички з візерунком. Наряд якнайкраще підкреслив апетитні форми красуні.
Томна Надя застигла в приголомшливій позі, максимально прогнувши спинку і доторкнувшись до волосся. При цьому другу руку дівчина поклала собі на груди, закривши очі, ніби від задоволення.
"Скоро весна, скоро весна, скоро ці ночі неспокійного сну", - підписала цей чуттєвий кадр Дорофєєва рядком з відомої пісні "Отпетых мошенников".
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів:
"Ви нагадуєте мені весну. Красиво, сонячно, повно світла і життя 🌻"
"Моя душа горить від такої краси і естетики 😍 🔥 🔥"
"Топіка не повинно там бути"
"Так красиво не можна, аж очі сліпить 😍 🔥"
"Миленька, це танець або страждання"
"Ікона, і завжди нею була"
"Чекаємо багато від тебе у весні 🔥 😍"
Раніше ми повідомляли, Дорофєєва збентежила витівкою, з'явившись на вулиці в розхристаному вигляді. Зірка поводилася, як маленька, вивалявшись у снігу.
"Я звичайно злюся на пробки в місті і все таке ...) Але який же в цьому році красивий лютий 💔", - захопилася Надя, розохотивши публіку.
"Діснеївська снігова принцеса 💗"; "не можу не погодитися) просто в кайф грати на вулиці❤️просто насолоджуватися цією красою ❤️"; "радості повні штани😻"; "не захворій, крихітка❤️", - прокоментували користувачі.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва "підсиділа" Потапа, Осадча вивела співачку на чисту воду: "він знає, яка я..."
Як повідомляла Politeka, відчайдушна Дорофєєва вивалялася в снігу, кадри божевілля: "радості повні штани"