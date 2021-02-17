Співачка Надя Дорофєєва викликала переполох чуттєвим образом і не менш інтригуючою позою

Як передає Politeka.net, 30-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в гардеробній.

На знаменитості був корсет тілесного кольору і модні джинси з високою талією, а також прозорі рукавички з візерунком. Наряд якнайкраще підкреслив апетитні форми красуні.

Томна Надя застигла в приголомшливій позі, максимально прогнувши спинку і доторкнувшись до волосся. При цьому другу руку дівчина поклала собі на груди, закривши очі, ніби від задоволення.

"Скоро весна, скоро весна, скоро ці ночі неспокійного сну", - підписала цей чуттєвий кадр Дорофєєва рядком з відомої пісні "Отпетых мошенников".

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів:

"Ви нагадуєте мені весну. Красиво, сонячно, повно світла і життя 🌻"

"Моя душа горить від такої краси і естетики 😍 🔥 🔥"

"Топіка не повинно там бути"

"Так красиво не можна, аж очі сліпить 😍 🔥"

"Миленька, це танець або страждання"

"Ікона, і завжди нею була"

"Чекаємо багато від тебе у весні 🔥 😍"

Раніше ми повідомляли, Дорофєєва збентежила витівкою, з'явившись на вулиці в розхристаному вигляді. Зірка поводилася, як маленька, вивалявшись у снігу.

"Я звичайно злюся на пробки в місті і все таке ...) Але який же в цьому році красивий лютий 💔", - захопилася Надя, розохотивши публіку.

"Діснеївська снігова принцеса 💗"; "не можу не погодитися) просто в кайф грати на вулиці❤️просто насолоджуватися цією красою ❤️"; "радості повні штани😻"; "не захворій, крихітка❤️", - прокоментували користувачі.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва "підсиділа" Потапа, Осадча вивела співачку на чисту воду: "він знає, яка я..."

Як повідомляла Politeka, відчайдушна Дорофєєва вивалялася в снігу, кадри божевілля: "радості повні штани"