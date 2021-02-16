Відомий український співак Володимир Дантес показав себе і Надю Дорофєєву, поставивши важливе питання

На кадрах Дантес здався крупним планом. Володимир розповів, що вже майже 10 років з Надею і показав Дорофєєву, яка сиділа за столом в толстовці з капюшоном. Красуня в ролику підняла два пальці, привітавшись з фанатами, а після цього засміялася, коли чоловік поставив запитання. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знімаю сторіс з фільтром, який ніхто не пам'ятає, але це неважливо. Ми з Надею 10 років практично, підкажіть будь ласка, А що люди роблять разом, коли залишаються удвох. Може гри якісь?",- сказав Володимир, просячи допомоги в такому питанні.

"Тільки не пишіть, що робити дантесіков і додошат", - додав повідомлення текстом внизу Дантес.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як кадри були в сторіс, де можна відправити тільки особисте повідомлення Володимиру.

Ми писали, що чоловік Наді Дорофєєвої, музикант Володимир Дантес показав екстремальні зимові розваги у себе у дворі.

На нових знімках Дантес вирішив показати шанувальникам лижний костюм, який купив собі ще кілька років тому. Музикант зізнався, що так і не використовував його за призначенням, проте щосили «розсікає» в ньому по власному двору.

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