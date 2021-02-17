Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, яку називають "нареченою" Гаріка Харламова, налякала шанувальників станом здоров'я
Як повідомляє Politeka.net, 30-річна актриса і телеведуча Яна Кошкіна, що володіє зовнішністю моделі, на своїй сторінці в Instagram зізналася, що зараз погано себе почуває, а також розповіла про особливості свого організму.
Яна Кошкіна показала знімок, на якому вона дивиться в камеру сумними сірими очима, злегка нахиливши голову в сторону. Дівчина знову блиснула своєю бездоганною зовнішністю, зачарувавши пухкими губками, підкресленими темно-рожевою кремовою помадою.
Красуня виглядала бездоганно, хоча при цьому відчувала нездужання, про які розповіла в підписі до публікації. Виявляється, Яна Кошкіна захворіла, і тепер її гострий від природи нюх страждає через сильного нежитю.
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"Носові хустки - мої найближчі друзі на кілька днів. Матінка-природа нагородила мене якимось нелюдським "нюхом". Він у мене надто загострений. Відчуваю все, за кілька десятків метрів. Зізнаюся, іноді це дуже заважає. Але я так звикла до цієї дивної особливості... , що нежить і закладений ніс під час застуди - найнеприємніше покарання для мене",- розповіла Кошкіна в публікації.
Шанувальники дівчини в своїх коментарях почали давати поради, як швидше позбутися від проблеми, а також засипали її компліментами.
"Красуня, "Губки", " Красатулька Яночка, поправляйся", " Гарненький", " Горілки з перцем", " Лялька", " Очі красиві", " Колір очей-вогонь", " Губки супер!", " Саме пройде скоро, не переживай", - написали фоловери в соцмережі.
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