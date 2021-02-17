Российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют "невестой" Гарика Харламова, напугала поклонников состоянием здоровья
Как сообщает Politeka.net, 30-летняя актриса и телеведущая Яна Кошкина, обладающая внешностью модели, на своей странице в Instagram призналась, что сейчас плохо себя чувствует, а также рассказала об особенностях своего организма.
Яна Кошкина показала снимок, на котором она смотрит в камеру печальными серыми глазами, слегка наклонив голову в сторону. Девушка снова сверкнула своей безупречной внешностью, очаровав пухленькими губками, подчеркнутыми темно-розовой кремовой помадой.
Красотка выглядела безупречно, хотя при этом чувствовала недомогания, о которых рассказала в подписи к публикации. Оказывается, Яна Кошкина заболела, и теперь ее острый от природы нюх страдает из-за жуткого насморка.
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"Носовые платки - мои ближайшие друзья на несколько дней. Матушка - природа наградила меня каким-то нечеловеческим "нюхом". Он у меня чересчур обострённый. Чувствую всё, за несколько десятков метров. Признаюсь, иногда это очень мешает. Но я так привыкла к этой странной особенности... , что насморк и заложенный нос во время простуды - самое неприятное наказание для меня",- рассказала Кошкина в публикации.
Поклонники девушки в своих комментариях начали давать советы, как быстрее избавиться от проблемы, а также засыпали ее комплиментами.
"Красотка, "Губки", "Красатулька Яночка, поправляйся", " Хорошенькая", " Водки с перцем", " Кукла", " Глаза красивые", " Цвет глаз - огонь", "Губки супер!", " Само пройдет скоро, не переживай",- написали фолловеры в соцсети.
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