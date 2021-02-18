Христина Горняк, нова дружина телеведучого Володимира Остапчука, здивувала соковитим кадром і емоційним зізнанням
У підписі Христина вирішила дати відсіч "хейтерам" і порадникам, які постійно знаходять в її фігурі вади і вважають своїм обов'язком вказати їй на це. Зокрема, її "бісять" коментарі про її худорбу.
За словами Горняк, цей "комплекс" вона пережила ще в 14-річному віці і зараз кайфує "від того, що може їсти все, що хоче".
"Я вам скажу більше: я обожнюю свої ніжки точені й гострі коліна, які виточують в пам'яті у чоловіків слід, вже повірте мені, я точно знаю", - висловилася дівчина.
Розлючена дружина Остапчука вилила все, що накипіло:
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"Так що я вибираю бути стрункою, ніж вгодованою, та тїєю, яка догоджає вашим «комплексам». Нікого не закликаю бути такою ж, але і "стандарти" навішувати не варто!👌 І як бачите, чоловікові мене схопити є за що!😂".
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Більшість підтримали Христину:
"Жіноча заздрість не має меж )))"
"😂не звертайте уваги, то все заздрість, тому що їх стиль далі леопардових лосин не перескоче😁 а ви не худа, а мініатюрна 👏 🔥"
"З - заздрість і ніяк інакше, а ви - крута 🔥 😍"
"Класна форма!! Краще бути худою і багато собі дозволяти ніж жирною в тигрових лосинках!!!"
"Як таку фігуру можна ще й критикувати? 🤪 не розумію ️- стрункість і акуратні красиві форми - чи не ідеаліті?🙌🏼"
Нагадаємо, що Остапчук з косою "злився" в пристрасному поцілунку з учасником шоу "Маска": "тьху блін, чоловік в жіночій...".
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