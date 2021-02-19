Відома модель Белла Хадід показала, як розважається на відпочинку

На кадрах Белла позувала в білому бікіні на зав'язочках. Зірка сиділа за кермом невеликого авто, а поруч можна побачити кілька подружок. Красуня в ролику пограла перед камерою, спокусливо позуючи, поки інші дівчата сміялися. Кадри вийшли цікавими і захоплюючими, адже Хадід виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я тільки що знайшла це .... Я зараз не так себе почуваю, але ось ми", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Привіт, крихітка", "я люблю тебе так і як ти себе почуваєш сьогодні або завтра", "це гаряча Белла", "ти така красива, чорт візьми", " це ті дні народження ??", "Привіт, Белла, як ти?", "Моя дитинко", "мами, ви такі гарячі, мені аж погано", "подбай про мою пару, так", "прекрасна дитинко, так добре виглядаєш".

Ми писали, що відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret показала струнку фігуру у всій красі в новому і модному бікіні.

На представлених кадрах модель підкреслила свою привабливістю завдяки акуратному купальнику без принтів і різних малюнків.

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